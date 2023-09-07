Події

19:10 07.09.2023

Монобанк запускає міжнародну розсилку карток, ПриватБанк - по Україні

1 хв читати
Монобанк запускає міжнародну розсилку карток, ПриватБанк - по Україні

Співвласник віртуального Монобанку Олег Гороховський повідомив про запуск міжнародної доставки фізичних карток mono до понад 180 країн.

"Наскільки мені відомо, це перша технологічна реалізація міжнародної доставки карток клієнтам серед українських банків", - написав він у телеграмі в четвер.

Згідно з наведеною ним інформацією, в низці країн доставка здійснюється через "Нову пошту".

Зі свого боку державний ПриватБанк заявив, що його клієнти, які перевипустили діючу платіжну картку або відкрили цифрову картку через Приват24, можуть отримати "фізичну" картку з доставкою до поштомату або відділення "Нової пошти" в Україні, і до кінця року така послуга буде безкоштовною.

Фінустанова нагадала, що від початку війни подовжила термін дії всіх платіжних карток, що дає змогу вільно користуватися карткою для оплати товарів і послуг у торговельній мережі та зняття готівки.

"Незабаром ПриватБанк відкриє можливість замовлення доставки карток для клієнтів, які через війну чи інші причини зараз перебувають за кордоном", - зазначив банк у повідомленні з посиланням на члена правління з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка.

Як зазначив Нацбанк у звіті за 2022 рік, лідерами в Україні з емісії платіжних карток є державні ПриватБанк і Ощадбанк - відповідно 43,8% і 15,4%, а також Універсал Банк (mono) - 13,2%.

 

Теги: #приватбанк #картки #розсилка #монобанк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:46 07.09.2023
Коломойському та групі топменеджерів ПриватБанку повідомлено про підозру в заволодінні 9,2 млрд грн банківської установи

Коломойському та групі топменеджерів ПриватБанку повідомлено про підозру в заволодінні 9,2 млрд грн банківської установи

19:55 02.09.2023
ПриватБанк попередив про регламентні роботи в ніч на неділю

ПриватБанк попередив про регламентні роботи в ніч на неділю

21:09 25.08.2023
ПриватБанк ініціював розслідування розширення кредитного ліміту військового, який перебуває в полоні, і відкликав позов про стягнення з нього 250 тис. грн

ПриватБанк ініціював розслідування розширення кредитного ліміту військового, який перебуває в полоні, і відкликав позов про стягнення з нього 250 тис. грн

20:22 11.07.2023
ПриватБанк виграв апеляцію про списання з нього $1,5 млн на користь близької до ексвласників особи

ПриватБанк виграв апеляцію про списання з нього $1,5 млн на користь близької до ексвласників особи

11:09 05.07.2023
ПриватБанк виграв у Верховному Суді справу за позовами "Інгосстраху" про стягнення з нього недоотриманих доходів страхової

ПриватБанк виграв у Верховному Суді справу за позовами "Інгосстраху" про стягнення з нього недоотриманих доходів страхової

15:22 29.06.2023
ПриватБанк виграв у Верховному Суді справу про законність націоналізації банку

ПриватБанк виграв у Верховному Суді справу про законність націоналізації банку

18:21 22.06.2023
ПриватБанк замінить кожен п'ятий POS-термінал на більш сучасний

ПриватБанк замінить кожен п'ятий POS-термінал на більш сучасний

15:21 18.06.2023
ПриватБанк із 22 червня відновить приймання доларів і євро в терміналах

ПриватБанк із 22 червня відновить приймання доларів і євро в терміналах

15:50 17.06.2023
ПриватБанк попередив про призупинення роботи карток у ніч на неділю

ПриватБанк попередив про призупинення роботи карток у ніч на неділю

19:23 06.06.2023
ПриватБанк повідомив про збій у роботі сервісів

ПриватБанк повідомив про збій у роботі сервісів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Херсонській області підірвали авто з російськими військовими та співробітниками ФСБ

Україна потребує посилення ППО Одеської області - Зеленський у розмові з Сунаком

Маляр: ЗСУ поступово наступають на Бахмутському напрямку, є успіхи

Держприкордонслужба України про нібито заборону на виїзд для жінок на військовому обліку: Змін до правил не було

Найбільша кількість спроб застосування ворожих ДРГ фіксується на Сумщині - Держприкордонслужба

ОСТАННЄ

Стефанчук обговорить зі спікерами G7 безпеку енергооб'єктів України майбутньої зими та надання систем ППО для їхнього захисту від атак Росії

Унаслідок обстрілу Нікопольського району поранені дві людини - голова ОВА

НБУ в серпні застосував заходи впливу до банку "Конкорд", Укрексімбанку, МТБ Банку і 17 фінустанов за порушення у сфері фінмоніторингу

У Херсонській області підірвали авто з російськими військовими та співробітниками ФСБ

Українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу ворога

У Київській області чоловік підірвався на гранаті, поліція припускає самогубство

Противник завдав чотирьох ракетних, 62 авіаударів, здійснив 26 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби між окупантами та ЗС України відбулося 34 бойові зіткнення

Україна потребує посилення ППО Одеської області - Зеленський у розмові з Сунаком

Маляр: ЗСУ поступово наступають на Бахмутському напрямку, є успіхи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА