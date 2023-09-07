Монобанк запускає міжнародну розсилку карток, ПриватБанк - по Україні

Співвласник віртуального Монобанку Олег Гороховський повідомив про запуск міжнародної доставки фізичних карток mono до понад 180 країн.

"Наскільки мені відомо, це перша технологічна реалізація міжнародної доставки карток клієнтам серед українських банків", - написав він у телеграмі в четвер.

Згідно з наведеною ним інформацією, в низці країн доставка здійснюється через "Нову пошту".

Зі свого боку державний ПриватБанк заявив, що його клієнти, які перевипустили діючу платіжну картку або відкрили цифрову картку через Приват24, можуть отримати "фізичну" картку з доставкою до поштомату або відділення "Нової пошти" в Україні, і до кінця року така послуга буде безкоштовною.

Фінустанова нагадала, що від початку війни подовжила термін дії всіх платіжних карток, що дає змогу вільно користуватися карткою для оплати товарів і послуг у торговельній мережі та зняття готівки.

"Незабаром ПриватБанк відкриє можливість замовлення доставки карток для клієнтів, які через війну чи інші причини зараз перебувають за кордоном", - зазначив банк у повідомленні з посиланням на члена правління з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка.

Як зазначив Нацбанк у звіті за 2022 рік, лідерами в Україні з емісії платіжних карток є державні ПриватБанк і Ощадбанк - відповідно 43,8% і 15,4%, а також Універсал Банк (mono) - 13,2%.