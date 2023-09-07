Протягом доби між окупантами та ЗС України відбулося 34 бойові зіткнення

Протягом доби на лінії фронту між російськими окупантами та українськими захисниками відбулося 34 бойові зіткнення, ситуація на сході та півдні України залишається складною, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у зведенні, опублікованому в четвер увечері.

На волинському та поліському напрямках ситуація без істотних змін.

Протягом доби українські військові відбили ворожі атаки неподалік Синьківки на куп'янському напрямку, Новоєгорівки Луганської області на лиманському напрямку, Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області на бахмутському напрямку, Новокалинового та Авдіївки на авдіївському напрямку.

Крім цього, ЗСУ продовжують стримувати наступ окупантів біля Красногорівки та Мар'їнки Донецької області на мар'їнському напрямку, та південніше від Пречистівки на шахтарському напрямку.

"У свою чергу, внаслідок штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх південніше Бахмута, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах", - зазначають у Генштабі.

Крім цього, Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на мелітопольському напрямку, знищують ворога і "крок за кроком звільняють окуповані території".