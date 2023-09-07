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17:15 07.09.2023

Держприкордонслужба України про нібито заборону на виїзд для жінок на військовому обліку: Змін до правил не було

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Держприкордонслужба України про нібито заборону на виїзд для жінок на військовому обліку: Змін до правил не було

Наразі обмеження на виїзд з України стосуються українських чоловіків віком від 18 до 60 років, а також окремих категорій посадових осіб, інших змін не було, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Усі обмеження щодо виїзду, які діють наразі, стосуються чоловіків-українців віком від 18 до 60 років, а також категорії посадових осіб або чиновників, визначених урядом. Є списки, які надають нам державні органи, щоб ставити таких людей на контроль. Інших моментів, змін до правил щодо категорії жінок не було", - сказав Демченко на брифінгу в Києві в четвер.

Він зазначив, що якщо буде ухвалено зміни до правил перетину державного кордону, то прикордонники дотримуватимуться всіх правил перетину кордону для громадян України.

Демченко нагадав, що правила перетину державного кордону затверджено постановою Кабінету Міністрів України №57, де зазначено умови та категорії людей, яким дозволено перетинати кордон під час дії воєнного стану.

 

Теги: #правила #виїзд #закордон

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