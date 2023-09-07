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16:44 07.09.2023

Найбільша кількість спроб застосування ворожих ДРГ фіксується на Сумщині - Держприкордонслужба

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Найбільша кількість спроб застосування ворожих ДРГ фіксується на Сумщині - Держприкордонслужба

Ворог намагається використати диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ), які пробують зайти на територію України, найбільшу кількість спроб фіксують у Сумській області, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Ворог на додачу до щоденних обстрілів, які він здійснює з території Росії по Україні в межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей, також намагається використовувати диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються зайти на територію України і невеликими, і великими групами. Найбільше таких груп фіксується в Сумській області", - сказав Демченко на брифінгу в Києві в четвер.

У відомстві зазначили, що трохи менше випадків застосування ДРГ спостерігається на Чернігівському напрямку. Водночас, за словами Демченка, за останній час не фіксувалося використання ДРГ ворогом у Харківській області.

"Це не виключає, що ворог не буде там цього робити, але наразі найбільше спроб усе-таки фіксується в Сумській області", - додав він.

Він наголосив, що українські захисники роблять усе необхідне для того, щоб насамперед посилити цей напрямок, а також вживають заходів для того, щоб викривати такі диверсійні групи, зокрема, за допомогою БПЛА.

Теги: #дрг #напрямки

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