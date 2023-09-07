Події

15:21 07.09.2023

У Львові нарахували понад 3,6 тисячі аварійних балконів - міськрада

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Під час загальноміської перевірки стану балконів у Львові зафіксували 3611 балконів у незадовільному стані, повідомляє пресслужба міської ради.

"Районні комісії вже перевірили 22121 балкон, з яких 3611 виявилися у незадовільному стані", - зазначено в повідомленні.

Наразі найбільшу кількість аварійних балконів виявили в центральному Галицькому районі, а найменше - у Сихівському, забудова якого розпочалася в 1970-ті роки.

Перевірку планують завершити до 14 жовтня.

За даними Львівської міськради, у Львові налічують 380 тисяч балконів.

Перевірку стану балконів у житлових будинках влада міста вирішила здійснити після того, як у ніч на 14 серпня на вулиці Під Дубом балкон на четвертому поверсі обвалився, коли власник квартири вийшов покурити. Чоловік помер у лікарні від отриманих травм.

Теги: #львів #перевірка #балкон

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