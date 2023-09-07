Лубінець назвав головні порушення в системі ВЛК, перевірку якої офіс омбудсмена планує завершити до кінця вересня

Корупція, черги, низькі заробітні плати співробітників, відсутність належних умов для перевірки громадян є головними порушеннями в системі військово-лікарських комісій (ВЛК), виявленими офісом українського омбудсмена, перевірку якої інституція планує завершити до кінця вересня, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Номер один - це корупція, номер два - величезні черги, номер три - маленькі заробітні плати, номер чотири - нестворені умови: дуже часто ми бачили проблеми з доступністю, з повітрям, температурою, особливо в умовах спекотного літа, коли про кондиціонери ніхто й не чув. Багато технічних проблем", - сказав Лубінець у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Він переконаний, що повна цифровізація військово-лікарських комісій є єдиним механізмом, щоб перемогти наявну в системі ВЛК корупцію. Такою була й одна з рекомендацій офісу омбудсмена, наданих команді новопризначеного міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Наступне (що ми рекомендували - ІФ-У) - це цифровізація черг, оскільки нині вона виглядає, як та, яку потрібно фізично відстояти в реєстратурі, а вже після можна записатися до цифрової. Це точно не той варіант, який нам необхідний. І третє - це максимально швидке напрацювання механізмів єдиної медичної бази всіх громадян України, які перебувають у лавах ЗСУ або які потенційно можуть потрапити до лав ЗСУ", - додав Лубінець.

Він також нагадав, що офіс омбудсмена вже перевірив понад 70% ВЛК (загалом їх налічують 833) і планує "до кінця місяця завершити перевірку всіх 100% ВЛК, які створені наразі в Україні".

Як повідомлялося, новопризначений міністр оборони Рустем Умєров 6 вересня у Верховній Раді, перед призначенням його на посаду, повідомив, що Міноборони планує запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників, а також цифровізувати всі процеси діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК).