ЗСУ та окупанти в середу просунулися на окремих ділянках у Донецькій і Запорізькій областях - ISW

Російські окупаційні війська 6 вересня вели наступальні дії на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна в Харківській і Луганській областях, у районі Бахмута Донецької області та на рубежі Авдіївка - Донецьк, а також на заході Запорізької області, і просунулися на окремих ділянках, повідомляється в огляді Інституту вивчення війни (ISW).

Зі свого боку, за даними аналітиків, 6 вересня українські війська також провели наступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту і просунулися в районі Бахмута, на лінії Авдіївка - Донецьк і на заході Запорізької області.

"Станом на 6 вересня українські війська продовжили контрнаступальні операції на бахмутському і західному напрямку Запорізької області та домоглися успіхів на заході Запорізької області. У Генштабі України заявили, що українські війська домоглися незазначених успіхів на напрямку Роботине - Новопрокопівка на південь від Оріхового. У Генштабі України додатково повідомили, що українські війська продовжують успішні наступальні операції південніше Бахмута", - ідеться у зведенні.

У ISW також зазначили, що російська влада продовжує зусилля з криптомобілізації на тлі чуток про нову хвилю загальної мобілізації, що тривають.