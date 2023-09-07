Унаслідок обстрілів прифронтових населених пунктів за добу загинула одна людина, поранено шістьох - Запорізька ОВА

Унаслідок артилерійських ударів по населених пунктах Запорізької області за минулу добу загинула одна людина, поранено шістьох, зафіксовано множинні руйнування цивільних об'єктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Унаслідок артилерійського обстрілу Степногірська загинув 68-річний чоловік, поранення отримав чоловік 70 років. Під час артобстрілу Преображенки травмовано 34-річного чоловіка. Від ракетного удару по Таврійському постраждали жінки 64 та 85 років, в Запоріжжі поранено сімейну пару - 44-річного чоловіка та 43-річну жінку. Всіх оперативно доставлено до лікувальних закладів", - написав він у телеграм-каналі в четвер уранці.

Як повідомив Малашко, за минулу добу ворог здійснив 99 ударів по 31 населеному пункту. За його даними, "82 артилерійських обстріли припали на територію Гуляйполя, Воздвижівки, Роботиного, Затишшя, Ольгівського, Степового, Степногірська, Павлівки та інших прифронтових міст та сіл".

Крім цього, зафіксовано п'ять ракетних ударів по Запоріжжю, Михайло-Лукашевому й Таврійському, п'ять авіаударів по Оріхову та Малій Токмачці, сім БПЛА-атак по Залізничному, Малинівці, Лобковому та П'ятихаткам.

"Надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - інформував голова ОВА.