Події

07:31 07.09.2023

ЗС України відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках і продовжують контрнаступ на півдні, за добу було 39 бойових зіткнень

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ЗС України відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках і продовжують контрнаступ на півдні, за добу було 39 бойових зіткнень

Сили оборони України відбили атаки окупантів на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході країни, водночас продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку на півдні та звільняють окуповані території.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, загалом оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Відбулося 39 бойових зіткнень.

"На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника поблизу Новоєгорівки Луганської області....На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки противника біля Оріхово-Василівки Донецької області... На Авдіївському напрямку сили оборони відбили атаки противника неподалік Авдіївки... На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ біля Мар'їнки Донецької області", - ідеться у зведенні.

На волинському та поліському напрямках на півночі України оперативна обстановка без істотних змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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