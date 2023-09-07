Окупанти 36 разів обстріляли прикордоння Сумщини, пошкоджено приватні будинки
Російські війська протягом минулого дня обстріляли 36 разів прикордонні райони Сумської області, було зафіксовано 218 вибухів, пошкоджено будинки та лінію електропередачі (ЛЕП), повідомляється у зведенні обласної військової адміністрації (ОВА) за минулу добу.
"Обстрілу зазнали Юнаківська, Хотинська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Свеська, Есманська громади", - інформує ОВА в телеграм-каналі.
Зазначається, що окупанти здійснювали обстріли з різних видів зброї: мінометів, артилерії, гранатометів, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), дронів-камікадзе та бойової авіації.
Зокрема, по території Великописарівської громади було здійснено обстріл з артилерії (18 вибухів), фіксували обстріли з автоматичного станкового гранатомета (15 вибухів), станкового протитанкового гранатомета (12 вибухів) і мінометів (34 вибухи).
У Путивльській громаді стався обстріл із РСЗВ (16 вибухів). Також із ворожого вертольота здійснено пуск некерованими авіаційними ракетами (НАР), зафіксовано 5 вибухів. Унаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
На Новослобідську громаду ворог скинув 14 мін, унаслідок одного з обстрілів було пошкоджено приватний житловий будинок та ЛЕП.
По Есманській громаді з ворожого вертольота здійснено пуск ракет типу НАР (6 вибухів).
Крім того, у Юнаківській громаді зафіксовано 3, Хотинській - 32, Зноб-Новгородській - 17, Краснопільській - 43 вибухи.