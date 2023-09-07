Українська авіація завдала за добу 18 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, а також по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Підрозділами ракетних військ і артилерії вражено чотири ворожі склади боєприпасів, 12 артилерійських засобів, два пункти управління ворога, один зенітно-ракетний комплекс, одну станцію радіоелектронної боротьби та два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.