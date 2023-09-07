Події

07:11 07.09.2023

Протягом доби російські війська завдали 69 авіаударів по Україні

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Протягом доби російські війська завдали 69 авіаударів по Україні

Протягом доби ворог завдав 69 авіаційних, 10 ракетних ударів і 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ, населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України в четвер уранці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначено у зведенні, опублікованому у фейсбуці.

Генштаб повідомляє, що сьогодні вночі РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони "Shahed-136/131". Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється.

Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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