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03:01 07.09.2023

Блінкен: Ми знаходимося на ранніх стадіях переговорів з Україною щодо того, якими будуть елементи угоди про гарантії безпеки

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США перебувають на ранніх стадіях переговорів з Україною щодо того, якими будуть елементи двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки в рамках спільної з країнами G7 декларації про підтримку української держави, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

“Зараз ми маємо 29 країн, які підписалися під декларацією, опублікованою “G7” за підсумками саміту НАТО, яка спрямована на те, щоб допомагати Україні у створенні сил для майбутнього. І ми на ранніх стадіях прямих обговорень з Україною про те, якими будуть різні елементи. Інші країни аналогічно беруть участь або починають брати участь у цих обговореннях. І я думаю, це розвиватиметься найближчими місяцями”, - сказав він, відповідаючи на запитання кореспондента агентства “Інтерфакс-Україна” після спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

За словами Блінкена, США хочуть бути впевнені, що Україна у довгостроковій перспективі, а не лише сьогодні, зможе стримувати агресію та захищатись від неї.

“Нам потрібно, щоб президент Путін зрозумів, що він не зможе протриматися довше України, він не зможе “перечекати” прихильників України, що Україна насправді стане сильнішою завдяки військовій силі світового класу, а також сильній та динамічній економіці, сильній та динамічній демократії ”, - зазначив держсекретар США.

3 серпня в Офісі президента України повідомили, що Україна розпочала переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України.

Теги: #сша #україна #безпека_україни

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