Зеленський та Блінкен обговорили подальшу підтримку України у різних сферах

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої він детально поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті, а також про невідкладні оборонні потреби українських захисників, повідомляє прес-служба глави держави у середу.

Зеленський наголосив, що це вже третій візит Блінкена до України з початку повномасштабного вторгнення та назвав його "важливим проявом постійної підтримки нашої країни та її громадян з боку Сполучених Штатів у боротьбі з агресором".

У зв'язку з цим були відзначені лідерські позиції США у забезпеченні комплексної військової, фінансової та гуманітарної підтримки.

Як повідомляється, Зеленський у ході переговорів наголосив на невідкладних оборонних потребах українських захисників, зокрема в далекобійній зброї, артилерії та бронетехніці. Враховуючи продовження ракетного терору з боку Росії, також було наголошено на необхідності зміцнення здібностей України в ППО.

До того ж, президент висловив подяку за роль США у прийнятті декларації "Групи семи" про підтримку України та відзначив початок переговорів зі Сполученими Штатами щодо підготовки проекту відповідного двостороннього договору.

Глава держави підтвердив запрошення американській стороні взяти участь у Форумі оборонних індустрій, який запланований на осінь цього року.

Також президент зазначив, що для України важлива допомога Сполучених Штатів у енергетичному секторі напередодні зими.

Зеленський подякував державному секретарю, президенту Байдену та всьому американському народу за підтримку України.

"Я вдячний за те, що США є лідером у оборонних питаннях, забезпечують консолідовану міжнародну підтримку у наданні необхідної зброї. Український народ, Збройні Сили цілком це розуміють і щиро вдячні за це", – констатував він.

Під час зустрічі співрозмовники приділили окрему увагу реалізації Української формули миру та підготовки до ключових міжнародних заходів, а також відзначено важливість третього саміту перших леді та джентльменів у Києві.