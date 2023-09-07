Експертні команди України та США проведуть консультації щодо того, які інструменти можуть бути задіяні для звільнення цивільних полонених - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен домовилися, що експертні команди України та США проведуть консультації про те, які інструменти можуть бути задіяні для звільнення цивільних громадян з російського полону.

“Я поінформував державного секретаря про те, що Росія зараз втілює наймасштабнішу в новітній історії операцію із захоплення мирних громадян у полон. Десятки тисяч людей цивільних, не військових, опиняються у російському полоні лише тому, що вони українці, і з якоїсь причини не подобаються російській окупаційній владі ”, - сказав Кулеба на спільній прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві.

Він зазначив, що світові потрібні більш дієві механізми для того, щоб рятувати цих людей. Міністр підкреслив, що "не можна дозволити Росії створити прецедент, яким користуватиметься і вона, та інші злочинні режими, щоб використовувати громадянських людей як заручників".

"Тому ми домовилися, що наші експертні команди проведуть консультації щодо того, які інструменти, які є в міжнародному праві, можуть бути задіяні для звільнення цих людей, а у разі потреби, які інструменти мають бути створені для того, щоб цих людей врятувати", - повідомив голова МЗС України.

Крім цього, Кулеба подякував Блінкену за те, що “в центрі будь-яких дискусій для державного секретаря завжди знаходиться людина, її безпека, її права та свободи”.

За його словами, це стосується навіть таких речей, як повернення Макдональдса в Україну, який став символом повернення великого американського бізнесу та символом впевненості в тому, що в Україні можна вести свій бізнес.