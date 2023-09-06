Кулеба та Блінкен обговорили українську “формулу миру” та домовилися про “конкретні кроки”, які будуть здійснювати спільно
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен, який прибув у середу з візитом до Києва, обговорили українську “формулу миру” та скоординували подальші кроки щодо розширення її кола учасників.
“Окремо у нас, звичайно, було велике питання про формулу миру. Ми скоординували подальші кроки щодо зміцнення, розширення кола учасників цієї ініціативи президента Зеленського. Ми констатували, що “формула миру” – базовий план припинення війни в Україні”, - сказав Кулеба на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві.
За словами Кулеби, у цьому є історичний момент, оскільки вперше правила припинення війни визначаються не третьою стороною, не агресором, а самою країною, на яку напали.
“Тому тут ми домовилися про конкретні кроки, які спільно здійснюватимемо”, - розповів глава МЗС.