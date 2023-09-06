Кількість постраждалих від ракетного удару по Костянтинівці зросла до 51 – Міноборони

Внаслідок удару російською ракетою С-300 по м. Костянтинівці Краматорського району Донецької області кількість постраждалих зросла до 34 поранених та 17 загиблих, повідомляє Міністерство оборони України у середу.

"Рятувальні роботи після влучення російської балістичної ракети С-300 на відкритий ринок у Костянтинівці Донецької області завершилися... 17 мирних жителів було вбито (зокрема дитина) та 34 отримали поранення", - сказано в повідомленні у Twitter.

Як уточнив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, на місці пригоди працюють ДНК-лабораторії.

"Люди, які втратили зв'язок зі своїми близькими, мають звернутися до підрозділів Національної поліції." – написав він у телеграм-каналі.

За даними міністра в результаті атаки окупантів пошкоджено два п'ятиповерхові будинки, 122 квартири, а також постраждали 28 торгових павільйонів, вісім з яких знищено.

Раніше повідомлялося про 17 загиблих та 32 поранених.



