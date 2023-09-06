Українська авіація завдала за добу 12 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів і по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Підрозділами ракетних військ і артилерії уражено один ворожий склад боєприпасів, три артилерійські засоби, два пункти управління ворога, один зенітно-ракетний комплекс і два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.