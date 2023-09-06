Події

19:25 06.09.2023

Окупанти завдали 10 ракетних і 54 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Окупанти завдали 10 ракетних і 54 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом доби завдали 10 ракетних і 54 авіаційних ударів по території України, здійснили 31 обстріл позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, розміщеній на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Гранівого Харківської області... На куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Синьківки, Котлярівки, Крохмального Харківської області", - ідеться у зведенні.

На лиманському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області, на бахмутському напрямку - в районах Хромового та Північного Донецької області, на авдіївському - в районі Авдіївки, на мар'їнському - у районі Красногорівки.

"На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Урожайного... На запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області... На херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Ольгівки", - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях, зокрема міста Авдіївка, Красногорівка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області та м. Херсон.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:27 06.09.2023
Українська авіація завдала за добу 12 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Українська авіація завдала за добу 12 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

19:11 06.09.2023
ЗС України відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках і продовжують контрнаступ на півдні, за добу було 26 бойових зіткнень

ЗС України відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках і продовжують контрнаступ на півдні, за добу було 26 бойових зіткнень

07:59 06.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 610 окупантів і 36 артилерійських систем

Сили оборони за добу ліквідували 610 окупантів і 36 артилерійських систем

07:40 06.09.2023
Сили української ППО знищили 23 повітряні цілі

Сили української ППО знищили 23 повітряні цілі

07:26 06.09.2023
Українська авіація протягом доби завдала 11 ударів по скупченню сил противника

Українська авіація протягом доби завдала 11 ударів по скупченню сил противника

07:24 06.09.2023
Сили оборони стримували ворога на п'яти напрямках, відбулося близько 30 бойових зіткнень

Сили оборони стримували ворога на п'яти напрямках, відбулося близько 30 бойових зіткнень

07:08 06.09.2023
Протягом доби російські війська завдали 40 авіаударів по Україні

Протягом доби російські війська завдали 40 авіаударів по Україні

19:48 05.09.2023
Українська авіація завдала 13 ударів по противнику за добу

Українська авіація завдала 13 ударів по противнику за добу

19:38 05.09.2023
Генштаб ЗС України: За минулу добу відбулося понад 20 бойових зіткнень

Генштаб ЗС України: За минулу добу відбулося понад 20 бойових зіткнень

19:14 05.09.2023
Росіяни за добу завдали 32 авіаційні удари, здійснили 39 обстрілів із РСЗВ

Росіяни за добу завдали 32 авіаційні удари, здійснили 39 обстрілів із РСЗВ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США віддані зміцненню демократії, економіки та народу України - Блінкен

Зеленський: Необхідно побудувати систему ментального здоров'я, що позбавляє від руйнівних наслідків війни

Результатом Саміту перших леді та джентльменів стане започаткування мережі медичного партнерства між країнами - Зеленська

Президент Румунії вимагає розслідувати походження уламків БПЛА, виявлених на території країни, - ЗМІ

Кількість загиблих у Костянтинівці збільшилася до 17 осіб, пошуково-рятувальну операцію завершено

ОСТАННЄ

Шмигаль обговорив із прем'єркою Данії допомогу у військовій техніці та гуманітарному розмінуванні

США віддані зміцненню демократії, економіки та народу України - Блінкен

Зеленський: Необхідно побудувати систему ментального здоров'я, що позбавляє від руйнівних наслідків війни

Результатом Саміту перших леді та джентльменів стане започаткування мережі медичного партнерства між країнами - Зеленська

Допуск українського зерна в ЄС - це жест доброї волі, Києву не слід наполягати на постійних пільгах - євродепутат

Вашингтон уже в середу може оголосити про перші поставки Києву боєприпасів зі збідненим ураном

Блінкен зустрівся в Києві з представниками громадських організацій

Президент Румунії вимагає розслідувати походження уламків БПЛА, виявлених на території країни, - ЗМІ

Кількість загиблих у Костянтинівці збільшилася до 17 осіб, пошуково-рятувальну операцію завершено

Літо 2023 року стало найспекотнішим за всю історію метеоспостережень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА