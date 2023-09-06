Окупанти завдали 10 ракетних і 54 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом доби завдали 10 ракетних і 54 авіаційних ударів по території України, здійснили 31 обстріл позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, розміщеній на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Гранівого Харківської області... На куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Синьківки, Котлярівки, Крохмального Харківської області", - ідеться у зведенні.

На лиманському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області, на бахмутському напрямку - в районах Хромового та Північного Донецької області, на авдіївському - в районі Авдіївки, на мар'їнському - у районі Красногорівки.

"На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Урожайного... На запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області... На херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Ольгівки", - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях, зокрема міста Авдіївка, Красногорівка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області та м. Херсон.