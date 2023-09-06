Події

19:20 06.09.2023

Результатом Саміту перших леді та джентльменів стане започаткування мережі медичного партнерства між країнами - Зеленська

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Результатом Саміту перших леді та джентльменів стане започаткування мережі медичного партнерства між країнами - Зеленська

Дипломатія "м'якої сили" не просто об'єднала подружжя лідерів світу, а й стала справді майданчиком для дискусій, зустрічей експертів, лідерів думок заради перемоги цивілізаційних цінностей, сказала перша леді України Олена Зеленська, відкриваючи в середу третій Саміт перших леді та джентльменів.

"Ми поставили за мету, щоб кожен наш саміт мав практичний результат. І ось на минулорічному саміті, об'єднавши небайдужих людей з усього світу, нам вдалося зібрати понад 6 мільйонів доларів, і це дало нам змогу придбати 92 сучасні реанімобілі, які наразі рятують життя українців", - сказала вона.

Цього року, зазначила Зеленська, "одним із результатів саміту стане започаткування мережі медичного партнерства між країнами".

"Говорити ми сьогодні, як ви знаєте, будемо про ментальне здоров'я. А здатність відчувати вдячність - це одна зі складових нашого психічного здоров'я", - сказала Зеленська.

"Невпевненість у майбутньому, відчуття крихкості світу, загрози глобальних катастроф - постійні супутники людей у всьому світі. А для українців у результаті додається ще й постійний біль втрат, щоденний страх за своє життя, життя близьких, повсякденне зіткнення з шокуючими, жахливими подіями", - сказала вона.

За її словами, "вже давно для всіх свідомих людей аксіома, що людське життя важливе. Час зробити аксіомою те, що важливо, важлива і його якість. А ментальне здоров'я - це саме основа цієї якості".

"Психологічна стійкість - це здатність проходити через випробування і жити повноцінним життям. Особиста стійкість кожної людини становить стійкість суспільства. Через людину - у сім'ю. Від сім'ї до колективу. Зрештою, до всієї країни. Тому немає більш стратегічного завдання для країни, ніж створити умови для стійкості кожної людини", - вважає Зеленська.

Вона зазначила, що "впевнена справжня стійкість починається з усвідомлення спільних цінностей. А я пишаюся тим, що Україна на сьогодні демонструє світові людей, об'єднаних спільною цінністю. В основі нашої цінності - людське життя. А в основі людського життя завжди стоїть любов. І секрет нашої стійкості - у любові".

У саміті беруть участь перші леді та джентльмени Естонії, Литви, Сербії, Словаччини, Данії, Вірменії.

Теги: #саміт #результати #зеленська

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