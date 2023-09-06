ЗС України відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках і продовжують контрнаступ на півдні, за добу було 26 бойових зіткнень

Сили оборони України відбили атаки окупантів на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході країни, водночас продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку на півдні і звільняють окуповані території, а також просунулися в районі Бахмута Донецької області.

"Унаслідок штурмових дій сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють противника із займаних позицій і закріплюються на досягнутих рубежах", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Загалом оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Відбулося 26 бойових зіткнень.

"На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника неподалік Новоєгорівки Луганської області... На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки противника біля Оріхово-Василівки Донецької області... На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Авдіївки... На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар'їнки Донецької області", - ідеться у зведенні.

На волинському та поліському напрямках на півночі України оперативна обстановка без істотних змін.