Події

16:55 06.09.2023

Помер учений Ігор Козловський, який два роки був у російському полоні

1 хв читати
Помер учений Ігор Козловський, який два роки був у російському полоні

Історик і релігієзнавець Ігор Козловський помер у середу вночі, повідомила співробітниця Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ Людмила Филипович.

"Сьогодні вночі через серцевий напад пішов від нас у засвіти Ігор Козловський", - написала вона у фейсбуці.

Ігор Козловський народився 16 лютого 1954 року в Макіївці Донецької області. Автор понад 50 наукових праць і більше ніж 200 книжок. Працював президентом Центру релігієзнавчих досліджень і міжнародних духовних відносин, а також був старшим науковим співробітником відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.

30 січня 2016 року представники так званої ДНР викрали Ігоря Козловського в Донецьку. Вчений перебував у полоні майже два роки.

27 грудня 2017 року 73 заручники, серед них Козловський, були звільнені з полону.

Джерело: https://www.facebook.com/liudmyla.fylypovych/posts/pfbid0bvjcHgh9yxTnNahKBmh8P7ovzeq39fCmkrhUbFDGF8LMY7WQBmCrrNRWG89judHJl

Еще по теме

Теги: #смерть #козловський #історик

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:26 28.08.2023
Обставини смерті співробітника СБУ встановлює Нацполіція в межах розслідування - пресслужба СБУ

Обставини смерті співробітника СБУ встановлює Нацполіція в межах розслідування - пресслужба СБУ

20:18 25.08.2023
Резніков: Смерть Пригожина ослабила Путіна, бо показала всім, що йому не можна довіряти

Резніков: Смерть Пригожина ослабила Путіна, бо показала всім, що йому не можна довіряти

19:12 22.08.2023
Тото Кутуньйо помер на 81-му році життя

Тото Кутуньйо помер на 81-му році життя

15:05 12.08.2023
У м. Дніпро у зв'язку зі смертю 11-річної дитини розслідують неналежне виконання обов'язків медпрацівниками

У м. Дніпро у зв'язку зі смертю 11-річної дитини розслідують неналежне виконання обов'язків медпрацівниками

16:25 16.07.2023
Співачка й актриса Джейн Біркін померла у віці 76 років

Співачка й актриса Джейн Біркін померла у віці 76 років

12:24 12.06.2023
Експрем'єр Італії Берлусконі помер у лікарні в Мілані - ЗМІ

Експрем'єр Італії Берлусконі помер у лікарні в Мілані - ЗМІ

07:11 03.04.2023
У Житомирі знайшли мертвим військового, який вижив після падіння вертольота

У Житомирі знайшли мертвим військового, який вижив після падіння вертольота

16:08 06.03.2023
Посольство України взаємодіє з британськими правоохоронцями для з'ясування обставин смерті 14-річної українки - МЗС

Посольство України взаємодіє з британськими правоохоронцями для з'ясування обставин смерті 14-річної українки - МЗС

16:53 03.02.2023
Модельєр Пако Рабанн помер у Франції

Модельєр Пако Рабанн помер у Франції

07:56 02.02.2023
Шведський історик Peter Englund має намір написати книгу про війну в Україні

Шведський історик Peter Englund має намір написати книгу про війну в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Число погибших в Константиновке увеличилось до 17 человек, поисково-спасательная операция завершена

Кількість поранених від удару по Костянтинівці збільшилася до 31 людини - Офіс генпрокурора

16 людей загинули, ще 28 травмовані внаслідок удару РФ по ринку в Костянтинівці, триває розбір завалів - глава МВС

Шмигаль про обстріл Росією Костянтинівки: Серед загиблих є дитина, щонайменше 20 осіб поранено

Унаслідок удару російської артилерії по Костянтинівці загинули 16 людей

ОСТАННЄ

Число погибших в Константиновке увеличилось до 17 человек, поисково-спасательная операция завершена

Літо 2023 року стало найспекотнішим за всю історію метеоспостережень

Європейське оборонне агентство підписало контракти з промисловістю на закупівлю боєприпасів калібром 155 мм

Світ повинен засудити антисемітські заяви Путіна - посольство України в Ізраїлі

Кличко обговорив із виконавчим директором Fraport відновлення українських аеропортів, включно зі столичним

Зеленський: російський удар по ринку в Костянтинівці - навмисний

Кількість поранених від удару по Костянтинівці збільшилася до 31 людини - Офіс генпрокурора

16 людей загинули, ще 28 травмовані внаслідок удару РФ по ринку в Костянтинівці, триває розбір завалів - глава МВС

Шмигаль про обстріл Росією Костянтинівки: Серед загиблих є дитина, щонайменше 20 осіб поранено

Унаслідок удару російської артилерії по Костянтинівці загинули 16 людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА