Помер учений Ігор Козловський, який два роки був у російському полоні

Історик і релігієзнавець Ігор Козловський помер у середу вночі, повідомила співробітниця Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ Людмила Филипович.

"Сьогодні вночі через серцевий напад пішов від нас у засвіти Ігор Козловський", - написала вона у фейсбуці.

Ігор Козловський народився 16 лютого 1954 року в Макіївці Донецької області. Автор понад 50 наукових праць і більше ніж 200 книжок. Працював президентом Центру релігієзнавчих досліджень і міжнародних духовних відносин, а також був старшим науковим співробітником відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.

30 січня 2016 року представники так званої ДНР викрали Ігоря Козловського в Донецьку. Вчений перебував у полоні майже два роки.

27 грудня 2017 року 73 заручники, серед них Козловський, були звільнені з полону.

Джерело: https://www.facebook.com/liudmyla.fylypovych/posts/pfbid0bvjcHgh9yxTnNahKBmh8P7ovzeq39fCmkrhUbFDGF8LMY7WQBmCrrNRWG89judHJl

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