Шведський історик Peter Englund має намір написати книгу про війну в Україні

Шведський історик Peter Englund збирає інформацію про війну в Україні, повідомили у 1-й окремій танковій Сіверській бригаді ЗСУ.

"Пан Петер працює над новою роботою, вивчає війну, яку розпочала Росія в Україні", – йдеться у повідомленні на сторінці бригади у фейсбуці.

Українські військові подякували вченому за візит та наголосили на важливості співпраці.

Шведський історик Peter Englund доктор історичних наук, секретар Шведської академії, є автором великої кількості робіт, які були перекладені багатьма мовами, а дві з них – "Полтава. Розповідь про загибель однієї армії" та "Перша світова війна в 211 епізодах" перекладені та видані українською.