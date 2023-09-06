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15:30 06.09.2023

Глава Міноборони Румунії Тілвар підтвердив, що частини російського дрона могли впасти на територію країни - ЗМІ

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Глава Міноборони Румунії Тілвар підтвердив, що частини російського дрона могли впасти на територію країни - ЗМІ

Міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що частини російського безпілотника могли впасти на територію країни, повідомляє румунський канал новин Antena 3 CNN.

"На території Румунії було знайдено частини російського безпілотника. Міністр оборони Анхель Тілвар підтвердив інформацію Antena 3 CNN", - зазначено в повідомленні на сайті Antena 3 CNN у середу.

"Ми охопили дуже велику територію, зокрема ту територію, про яку точилися дискусії в публічному просторі, і я підтверджую, що на цій території було знайдено частини, які можуть бути від дрона", - наводить слова Тілвара Antena 3 CNN.

Як повідомляється, за уточненою інформацією, знахідку "виявлено в повіті Тулча, в районі Плауру, на кордоні з Україною, після вчорашніх нічних атак на дунайські порти України".

Раніше повідомлялося, що під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту 4 вересня російські "Шахеди" впали й здетонували на території Румунії.

У Міноборони Румунії заявили, що під час атаки для їхньої країни загрози не було. Зі свого боку глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова надати фотодокази того, що російський "Шахед" упав на території Румунії. Пізніше президент Румунії Клаус Йоганніс спростував інформацію про падіння "Шахеда" на території країни.

 

Теги: #румунія #бпла #дрон

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