Події

13:37 06.09.2023

Блінкен про плани візиту до Києва: Обговорити контрнаступ і майбутні зусилля з надання допомоги

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Блінкен про плани візиту до Києва: Обговорити контрнаступ і майбутні зусилля з надання допомоги

Державний секретар США Ентоні Блінкен, який прибув із візитом до Києва, повідомив про плани обговорити "майбутні зусилля з надання допомоги та відновлення, а головне - зміцнити непохитну прихильність США Україні".

"Сьогодні я повернувся до Києва, щоб зустрітися з нашими українськими партнерами та обговорити з ними триваючий контрнаступ, майбутні зусилля з надання допомоги та відновлення, а головне - зміцнити непохитну прихильність США Україні", - написав Блінкен у соціальній мережі Х (раніше - твіттер).

Як повідомлялося, Блінкен прибув до Києва в середу вранці після нічної поїздки потягом із Польщі. Це його третій візит до столиці України після повномасштабного вторгнення Росії.

Свій візит Блінкен розпочав із відвідин Берковецького кладовища, де вшанував пам'ять полеглих героїв. 

Теги: #київ #плани #блінкен

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