Події

12:46 06.09.2023

Блінкен вшанував пам'ять полеглих українських захисників на Берковецькому кладовищі

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Державний секретар США Ентоні Блінкен, який прибув із візитом до Києва, вшанував пам'ять полеглих українських героїв на Берковецькому кладовищі, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я вітав Ентоні Блінкена в Україні. Держсекретар став першим колегою, який розпочав свій день у Києві із вшанування пам'яті наших полеглих героїв на Берковецькому кладовищі. Це знак поваги до всіх українських воїнів, які віддали своє життя за нашу свободу і право на життя", - написав Кулеба в соцмережі Х (колишній твіттер).

Теги: #київ #блінкен

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