Блінкен вшанував пам'ять полеглих українських захисників на Берковецькому кладовищі
Державний секретар США Ентоні Блінкен, який прибув із візитом до Києва, вшанував пам'ять полеглих українських героїв на Берковецькому кладовищі, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Я вітав Ентоні Блінкена в Україні. Держсекретар став першим колегою, який розпочав свій день у Києві із вшанування пам'яті наших полеглих героїв на Берковецькому кладовищі. Це знак поваги до всіх українських воїнів, які віддали своє життя за нашу свободу і право на життя", - написав Кулеба в соцмережі Х (колишній твіттер).