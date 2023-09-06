Події

11:01 06.09.2023

Ставка верховного головнокомандувача розглянула підготовку енергосистеми України до зими

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Ставка верховного головнокомандувача розглянула підготовку енергосистеми України до зими

Ставка верховного головнокомандувача розглянула в середу підготовку енергосистеми до зими.

"Комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від усього, що може вигадати країна-терорист. Доповіді прем’єр-міністра Шмигаля, віцепрем’єра Кубракова, усього енергетичного сектору, Держспецзв’язку, Генштабу й обласних військових адміністрацій. Ще є над чим працювати. Усі учасники процесу отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання. До цієї теми буде особлива увага", - написав президент України Володимир Зеленський у телеграм-каналі.

 

Теги: #ставка #підготовка #енергосистема

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