Ставка верховного головнокомандувача розглянула підготовку енергосистеми України до зими

Ставка верховного головнокомандувача розглянула в середу підготовку енергосистеми до зими.

"Комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від усього, що може вигадати країна-терорист. Доповіді прем’єр-міністра Шмигаля, віцепрем’єра Кубракова, усього енергетичного сектору, Держспецзв’язку, Генштабу й обласних військових адміністрацій. Ще є над чим працювати. Усі учасники процесу отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання. До цієї теми буде особлива увага", - написав президент України Володимир Зеленський у телеграм-каналі.