Події

10:56 06.09.2023

Лише 12% українців користувалися бібліотеками за останні 12 місяців - дослідження

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Лише 12% українців користувалися бібліотеками за останні 12 місяців - дослідження

Лише 12% українців користувалися бібліотеками за останні 12 місяців, свідчать результати дослідження агенції Info Sapiens на замовлення Українського інституту книги (УІК).

На запитання, коли респонденти востаннє брали в бібліотеці книжки для читання, 69,6% відповіли, що не користуються бібліотекою або не пам'ятають, 18,4% - більше ніж 12 місяців тому, 6,5% - протягом 2-12 місяців, 3,3% - протягом 2-4 тижнів, 2,2% - протягом останнього тижня.

Якщо говорити про ці результати в розрізі вікових груп, то сильної відмінності не спостерігається. Так, не користуються бібліотекою або користувалися понад 12 місяців тому залежно від віку від 81,6% до 95,2%.

Суттєвих відмінностей також немає і в регіональному розрізі. Так, не користуються бібліотекою або користувалися понад 12 місяців тому в різних регіонах від 85,4% до 89,3%.

Водночас зазначається, що жінки користуються бібліотеками дещо активніше за чоловіків. Так, протягом місяця книжки в бібліотеці брали 4,4% чоловіків і 6,3% жінок, а брали книжки в бібліотеці протягом року 4,3% чоловіків і 8,4% жінок.

Окрім того, згідно з дослідженням, у селах бібліотеками користуються на декілька відсотків більше.

Опитування проводили 11-22 серпня 2023 року. У межах телефонного інтерв'ю було опитано 1 тис. респондентів.

Теги: #опитування #бібліотека

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