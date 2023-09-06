Події

09:43 06.09.2023

Росіяни за ніч і ранок сім разів обстріляли прикордонні райони Сумщини

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Росіяни за ніч і ранок сім разів обстріляли прикордонні райони Сумщини

Російські війська минулої ночі та вранці сім разів обстріляли прикордонні регіони Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Вночі та вранці росіяни здійснили сім обстрілів прикордоння. Зафіксовано 50 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні Сумської ОВА в середу.

"Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури", - зазначається в повідомленні.

Теги: #обстріли #сумська

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