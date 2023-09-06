Українська авіація протягом доби завдала 11 ударів по скупченню сил противника

Авіація сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника, інформував Генштаб Збройних сил України в оперативному зведенні станом на 06.00 середи.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів і один зенітно-ракетний комплекс противника.