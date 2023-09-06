Події

07:26 06.09.2023

Українська авіація протягом доби завдала 11 ударів по скупченню сил противника

1 хв читати
Українська авіація протягом доби завдала 11 ударів по скупченню сил противника

Авіація сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника, інформував Генштаб Збройних сил України в оперативному зведенні станом на 06.00 середи.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів і один зенітно-ракетний комплекс противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:59 06.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 610 окупантів і 36 артилерійських систем

Сили оборони за добу ліквідували 610 окупантів і 36 артилерійських систем

07:40 06.09.2023
Сили української ППО знищили 23 повітряні цілі

Сили української ППО знищили 23 повітряні цілі

07:24 06.09.2023
Сили оборони стримували ворога на п'яти напрямках, відбулося близько 30 бойових зіткнень

Сили оборони стримували ворога на п'яти напрямках, відбулося близько 30 бойових зіткнень

07:08 06.09.2023
Протягом доби російські війська завдали 40 авіаударів по Україні

Протягом доби російські війська завдали 40 авіаударів по Україні

19:48 05.09.2023
Українська авіація завдала 13 ударів по противнику за добу

Українська авіація завдала 13 ударів по противнику за добу

19:38 05.09.2023
Генштаб ЗС України: За минулу добу відбулося понад 20 бойових зіткнень

Генштаб ЗС України: За минулу добу відбулося понад 20 бойових зіткнень

19:14 05.09.2023
Росіяни за добу завдали 32 авіаційні удари, здійснили 39 обстрілів із РСЗВ

Росіяни за добу завдали 32 авіаційні удари, здійснили 39 обстрілів із РСЗВ

08:01 05.09.2023
Сили оборони ліквідували 560 окупантів

Сили оборони ліквідували 560 окупантів

07:32 05.09.2023
ЗС України продовжують наступати південніше Бахмута, відбили атаки ворога неподалік Кліщіївки

ЗС України продовжують наступати південніше Бахмута, відбили атаки ворога неподалік Кліщіївки

19:18 04.09.2023
Українська авіація завдала 13 ударів по противнику

Українська авіація завдала 13 ударів по противнику

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 610 окупантів і 36 артилерійських систем

Сили української ППО знищили 23 повітряні цілі

Російські БпЛА майже три години атакували Ізмаїльський район Одеської області, одна людина загинула, є руйнування

Усі запити воїнів будуть у генералів - Зеленський

ВР відновила декларування для чиновників, але без відкритого реєстру

ОСТАННЄ

Російські війська за добу обстріляли 26 населених пунктів Запорізької області, трьох жителів госпіталізовано

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

За минулу добу троє людей дістали поранення в результаті обстрілу Херсонської області

Армія РФ готується взяти реванш і вийти на кордони Донецької та Луганської областей

Велика Британія оголосить ПВК "Вагнер" терористичною організацією

Ракетна атака на Київ була комбінованою, усі ворожі цілі знищені силами ППО

6 вересня: Яке сьогодні свято

Російські БпЛА майже три години атакували Ізмаїльський район Одеської області, одна людина загинула, є руйнування

США проведуть черговий пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III - Пентагон

Громадяни Білорусі, які постійно живуть за кордоном, не зможуть продовжувати паспорти в посольствах і консульствах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА