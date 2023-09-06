Північна Корея відповість за постачання зброї Росії для використання проти України - Салліван



Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що переговори про постачання зброї між Москвою і Пхеньяном активно просуваються, і попередив лідера КНДР Кім Чен Ина, що його країна поплатиться перед міжнародним співтовариством за продаж РФ зброї для війни в Україні.

Надання зброї Росії "не найкращим чином відіб'ється на Північній Кореї, і вона поплатиться за це в міжнародному співтоваристві", - заявив Салліван, виступаючи на прес-брифінгу в Білому домі.

"Ми продовжуємо чинити тиск на російську оборонну промислову базу, звужуючи її", - сказав радник.

За його словами, Москва тепер "шукає будь-яке можливе джерело" для отримання боєприпасів.

"Ми продовжуватимемо закликати Північну Корею виконувати свої публічні зобов'язання і не постачати в Росію зброю, яка зрештою вбиватиме українців", - підсумував Салліван.