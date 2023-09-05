Події

23:37 05.09.2023

Освіта не повинна стати лазівкою для ухилення від мобілізації - Лісовий

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Освіта не повинна стати лазівкою для ухилення від мобілізації - Лісовий


Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий висловився щодо відтермінування від мобілізації та здобуття освіти, наголосивши, що "освіта в жодному разі не повинна бути про імітацію та лазівки".
"Сьогодні ж ми маємо тенденцію, коли люди використовують вступ до університетів як легальний, але все ж таки нечесний спосіб уникнути мобілізації. Якщо подивитись на цифри, то маємо +55 тис. студентів-чоловіків, старших за 25 років, у 2022 році порівняно з 2021 роком, зокрема +33 тис. на магістерському рівні", - написав він на своїй сторінці у Фейсбук у вівторок увечері.
Міністр додав, що такі лазівки породжують явище фіктивного навчання, що загалом негативно впливає на якість освіти.
"Законопроєкт, який зараз зареєстрований у Верховній Раді, має на меті врегулювати це питання", - наголосив Лісовий.
Він зауважив, що у запропонованих змінах йдеться про те, що відстрочка не поширюватиметься на чоловіків віком від 30 років, які вступають до закладу освіти та здобувають непослідовну вищу освіту.
Водночас відстрочка зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років і здобувають послідовну освіту, а також для педагогічних працівників, які працюють у закладах освіти (за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки).
 

Теги: #законопроект #україна #освіта #мобілізація

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