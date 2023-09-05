Освіта не повинна стати лазівкою для ухилення від мобілізації - Лісовий



Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий висловився щодо відтермінування від мобілізації та здобуття освіти, наголосивши, що "освіта в жодному разі не повинна бути про імітацію та лазівки".

"Сьогодні ж ми маємо тенденцію, коли люди використовують вступ до університетів як легальний, але все ж таки нечесний спосіб уникнути мобілізації. Якщо подивитись на цифри, то маємо +55 тис. студентів-чоловіків, старших за 25 років, у 2022 році порівняно з 2021 роком, зокрема +33 тис. на магістерському рівні", - написав він на своїй сторінці у Фейсбук у вівторок увечері.

Міністр додав, що такі лазівки породжують явище фіктивного навчання, що загалом негативно впливає на якість освіти.

"Законопроєкт, який зараз зареєстрований у Верховній Раді, має на меті врегулювати це питання", - наголосив Лісовий.

Він зауважив, що у запропонованих змінах йдеться про те, що відстрочка не поширюватиметься на чоловіків віком від 30 років, які вступають до закладу освіти та здобувають непослідовну вищу освіту.

Водночас відстрочка зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років і здобувають послідовну освіту, а також для педагогічних працівників, які працюють у закладах освіти (за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки).

