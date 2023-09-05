Генштаб ЗС України: За минулу добу відбулося понад 20 бойових зіткнень

Сили оборони України на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямку стримують натиск ворога, на мелітопольському - наступають, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом доби відбулося понад 20 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці у вівторок увечері.

Як повідомляється, на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів поблизу Сидорівки Сумської області та Удів, Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. На куп'янському напрямку противник продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоєгорівки. "Завдав авіаційних ударів поблизу Білогорівки Луганської області, Торського, Сіверська та Спірного Донецької області. Продовжує наносити артилерійські та мінометні обстріли по населених пунктах", - інформує Генштаб.

Як зазначається в повідомленні, на бахмутському напрямку "наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі північніше Кліщіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів".

На авдіївському напрямку противник обстріляв із артилерії та мінометів населені пункти Олександропіль, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ неподалік Мар'їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Вугледара та Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Малої Токмачки, Роботиного, Оріхового Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару поблизу Михайлівки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Як зазначається в повідомленні, "Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".