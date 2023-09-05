Події

19:14 05.09.2023

Росіяни за добу завдали 32 авіаційні удари, здійснили 39 обстрілів із РСЗВ

1 хв читати
Росіяни за добу завдали 32 авіаційні удари, здійснили 39 обстрілів із РСЗВ

За минулу добу російські окупаційні війська завдали 32 авіаційні удари, здійснили 39 обстрілів із РСЗВ, повідомив Генеральний штаб ЗСУ про обстановку станом на 18:00 вівторка.

"Протягом доби ворог завдав 32 авіаційні удари, здійснив 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Як зазначається, ймовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:48 05.09.2023
Українська авіація завдала 13 ударів по противнику за добу

Українська авіація завдала 13 ударів по противнику за добу

19:38 05.09.2023
Генштаб ЗС України: За минулу добу відбулося понад 20 бойових зіткнень

Генштаб ЗС України: За минулу добу відбулося понад 20 бойових зіткнень

08:01 05.09.2023
Сили оборони ліквідували 560 окупантів

Сили оборони ліквідували 560 окупантів

07:32 05.09.2023
ЗС України продовжують наступати південніше Бахмута, відбили атаки ворога неподалік Кліщіївки

ЗС України продовжують наступати південніше Бахмута, відбили атаки ворога неподалік Кліщіївки

19:18 04.09.2023
Українська авіація завдала 13 ударів по противнику

Українська авіація завдала 13 ударів по противнику

19:18 04.09.2023
Сили оборони протистоять противнику на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, наступають - на мелітопольському

Сили оборони протистоять противнику на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, наступають - на мелітопольському

18:56 04.09.2023
Росіяни за добу завдали п'яти ракетних і 68 авіаційних ударів - Генштаб ЗСУ

Росіяни за добу завдали п'яти ракетних і 68 авіаційних ударів - Генштаб ЗСУ

07:59 04.09.2023
Сили оборони ліквідували 460 окупантів і 37 БПЛА за добу

Сили оборони ліквідували 460 окупантів і 37 БПЛА за добу

07:14 04.09.2023
Окупанти завдали 78 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 78 авіаударів по Україні за добу

06:59 04.09.2023
ЗС України продовжують наступ на мелітопольському напрямку, за добу відбулося понад 30 бойових зіткнень

ЗС України продовжують наступ на мелітопольському напрямку, за добу відбулося понад 30 бойових зіткнень

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР відновила декларування для чиновників, але без відкритого реєстру

Президент вніс до ВР подання про призначення Умєрова міністром оборони

ВР ухвалила закон про покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій

ДБР розшукує екснардепа Рабіновича за держзраду

Подоляк про заяву ООН щодо відсутності достатніх доказів геноциду РФ в Україні: "Росіяни прийшли вбивати нас по-доброму, масово"

ОСТАННЄ

У МЗС закликають світ рішуче засудити антисемітські висловлювання Путіна

Унаслідок ворожого обстрілу Токарівки Херсонської області дістав поранень чоловік

Глави МЗС України та Замбії домовилися про початок регулярних політичних консультацій - Кулеба

Російський президент недієздатний - Подоляк, коментуючи слова Путіна про Зеленського

Литва передала Україні другий потужний автотрансформатор

Росіяни атакували Нікополь безпілотниками, пошкоджено інфраструктурний об'єкт - Дніпропетровська ОВА

В Умані буде запроваджено особливий режим пересування містом на період Рош га-Шана - голова ОВА

Федів про можливе призначення міністеркою культури: Дякую всім за теплі слова підтримки, за вашу довіру, за вашу віру

ВР відновила декларування для чиновників, але без відкритого реєстру

Кабмін погодив призначення Проніна головою Полтавської ОДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА