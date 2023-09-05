Росіяни за добу завдали 32 авіаційні удари, здійснили 39 обстрілів із РСЗВ
За минулу добу російські окупаційні війська завдали 32 авіаційні удари, здійснили 39 обстрілів із РСЗВ, повідомив Генеральний штаб ЗСУ про обстановку станом на 18:00 вівторка.
"Протягом доби ворог завдав 32 авіаційні удари, здійснив 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
Як зазначається, ймовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.