Події

19:01 05.09.2023

Росіяни атакували Нікополь безпілотниками, пошкоджено інфраструктурний об'єкт - Дніпропетровська ОВА

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Росіяни атакували Нікополь безпілотниками, пошкоджено інфраструктурний об'єкт - Дніпропетровська ОВА

Унаслідок обстрілу Нікополя з БПЛА було пошкоджено навчальний заклад, склад, приватне підприємство та інфраструктурний об'єкт, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Агресор атакував Нікопольщину з безпілотника. Снаряди скинув на районний центр. Пошкоджено навчальний заклад, склад, приватне підприємство та інфраструктурний об'єкт. Понівечений житловий будинок", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

"Люди не постраждали", - поінформував Лисак.

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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