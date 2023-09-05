СБУ проводить обшуки вдома у в.о. мера Чернігова
Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки вдома у в.о. мера Чернігова Олександра Ломаки.
"У мене вдома обшуки. Зараз. Поки збирав дітей до школи, до мене завітала група представників СБУ. Будуть обшукувати квартиру", - написав Ломако у фейсбуці.
За його словами, СБУ проводить обшуки нібито на підставі рішення Шевченківського суду Києва.
Також Ломако зазначив, що у зв'язку з цим, призначена на 8 ранку нарада з питань життєдіяльності міста буде скасована.