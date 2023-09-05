Події

08:49 05.09.2023

СБУ проводить обшуки вдома у в.о. мера Чернігова

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СБУ проводить обшуки вдома у в.о. мера Чернігова

Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки вдома у в.о. мера Чернігова Олександра Ломаки.

"У мене вдома обшуки. Зараз. Поки збирав дітей до школи, до мене завітала група представників СБУ. Будуть обшукувати квартиру", - написав Ломако у фейсбуці.

За його словами, СБУ проводить обшуки нібито на підставі рішення Шевченківського суду Києва.

Також Ломако зазначив, що у зв'язку з цим, призначена на 8 ранку нарада з питань життєдіяльності міста буде скасована.

 

 

 

Теги: #мер #чернігів #обшуки

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