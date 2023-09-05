Події

07:36 05.09.2023

Агресор обстріляв Великомихайлівську громаду Дніпропетровщини, є руйнування

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Агресор обстріляв Великомихайлівську громаду Дніпропетровщини, є руйнування

Російські окупаційні війська в понеділок увечері обстріляли Великомихайлівську громаду Дніпропетровщини, є руйнування, повідомив голова ОДА Сергій Лисак.

"Учора ввечері агресор обстріляв Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Туди полетіли снаряди з "Урагану", - написав Лисак у телеграм-каналі.

За його словами, один зі снарядів влучив просто в приватний будинок, знищивши його. Ще два будинки пошкоджено. Горіла господарська будівля - пожежу загасили. Розбитий мотоцикл.

Також двічі з важкої артилерії ворог цілив по Нікополю.

"Усюди обійшлося без постраждалих", - зазначив він.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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