Події

06:58 05.09.2023

У результаті ворожих обстрілів на Сумщині пошкоджено залізницю та електромережу, є постраждалі

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Упродовж дня російські окупаційні війська здійснили 18 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, зафіксовано 119 вибухів, повідомила пресслужба Сумської ОВА.

У Дружбівській громаді ворог гатив із артилерії, внаслідок чого одна цивільна особа дістала поранення. Також пошкоджено 12 приватних будинків, 5 гаражів, товарний вагон на залізничній станції, контактні мережі залізничних колій.

У Середино-Будській росіяни вдарили з мінометів. Унаслідок чого пошкоджено приватний будинок і дві квартири в багатоквартирному будинку. Також здійснено артилерійський обстріл. Через це пошкоджено адміністративне приміщення, 2 автомобілі, залізничне полотно. Поранення отримала також одна цивільна особа.

В Есманській зафіксовано мінометний обстріл, унаслідок чого пошкоджено складське приміщення агропідприємства.

У Білопільській зафіксовано 10 вибухів із мінометів і танковий обстріл, унаслідок якого пошкоджено лінію електропередачі.

У Зноб-Новгородській ворог скинув 6 мін на територію. Також був артобстріл.

У Новослобідській здійснено артилерійський обстріл.

У Краснопільській був обстріл із мінометів.

У Хотинській здійснено мінометний обстріл.

У Свеській здійснено мінометний обстріл.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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