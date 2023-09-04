Події

23:54 04.09.2023

Кулеба: коли людина, сидячи на дивані, починає критикувати швидкість контрнаступу - вона критикує конкретного українського солдата

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Кулеба: коли людина, сидячи на дивані, починає критикувати швидкість контрнаступу - вона критикує конкретного українського солдата

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що люди, які критикують швидкість українського контрнаступу, критикують конкретного українського солдата, "який був у бою і жертвував собою".

"Щоразу, коли якась людина, сидячи на дивані або в теплій студії, починає критикувати швидкість контрнаступу - вони критикують конкретного українського солдата. Який був у бою, який жертвував собою, який втратив своїх побратимів, який просунувся зрештою мінним полем на кілометр, виграв бій віч-на-віч із росіянином в окопі. Потім він відкриває телефон і йому там розповідають: "Ви занадто повільно все це робите, давайте прискорюйтеся". - сказав він в ефірі телемарафону в понеділок.

Кулеба заявив, що він переконаний, що необхідно захищати честь і гідність українського солдата.

"Кожен, хто коментуватиме без поваги дії українських військових, будуть наштовхуватися на таку мою реакцію", - додав він.

Водночас він підкреслив, що його іноземні колеги, які отримують інформацію від своїх військових і розвідки, не мають претензій щодо українського наступу, а навпаки сфокусовані на допомозі Україні.

"Однак, коли заглядаєш в інформаційний простір, то в усіх одне питання: чому так повільно?", - зазначив міністр.

Теги: #україна #швидкість #контрнаступ #кулеба

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