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21:41 04.09.2023

НБУ ініціює повторну акцію зі збору монет для ЗС України "Смілива гривня"

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НБУ ініціює повторну акцію зі збору монет для ЗС України "Смілива гривня"

Національний банк України (НБУ) у партнерстві з ПриватБанком, Ощадбанком і ПУМБом запускає другу хвилю акції "Смілива гривня", в рамках якої три місяці з 4 вересня банки прийматимуть монети номіналом 10, 50 копійок і 1, 2, 5 і 10 грн і направлятимуть їх на потреби Збройних сил України.

Згідно з повідомленням регулятора в понеділок, пункти приймання монет буде відкрито у відділеннях зазначених банків практично в усіх регіонах країни.

Центробанк зазначає, що акція насамперед спрямована на дітей і молодь, а також закликав до організації колективного збору коштів.

Протягом минулої хвилі акції "Смілива гривня" з 1 серпня до 31 жовтня 2022 року монетами було зібрано 5 млн грн для ЗСУ. Тоді до неї долучилося 2400 колективів, 81% з яких - заклади освіти.

За даними НБУ, наразі в обігу перебуває 14,3 млрд монет на суму понад 6 млрд грн, серед них значна частка розмінних номіналом 10 коп. і 50 коп.: 28,3% і 9,2%.

Як зазначає центробанк, населення часто уникає їхнього використання для готівкових розрахунків, унаслідок чого вони зберігаються в скарбничках або кишенях, тоді як можуть допомогти українським захисникам.

 

Теги: #нбу #збір #зсу #монети

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