Події

19:43 04.09.2023

На Харківщині рятувальники загасили лісову пожежу, незважаючи на загрозу повторних обстрілів

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На Харківщині рятувальники загасили лісову пожежу, незважаючи на загрозу повторних обстрілів

У с. Глушківка Куп'янського району Харківської області внаслідок ворожого обстрілу загорілася хвойна підстилка в лісі.

"До місця події о 13:32 було направлено 3 відділення 44-ї та 14-ї ДПРЧ. Під час їхнього прибуття пожежа поширилася на площу 5 га. Перебуваючи під постійною загрозою нових обстрілів, рятувальники загасили вогонь о 16:45. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

У гасінні пожежі було задіяно 3 одиниці техніки та 12 рятувальників ДСНС.

 

 

Теги: #пожежа #ліс #харківська_область

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