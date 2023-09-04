На Харківщині рятувальники загасили лісову пожежу, незважаючи на загрозу повторних обстрілів

У с. Глушківка Куп'янського району Харківської області внаслідок ворожого обстрілу загорілася хвойна підстилка в лісі.

"До місця події о 13:32 було направлено 3 відділення 44-ї та 14-ї ДПРЧ. Під час їхнього прибуття пожежа поширилася на площу 5 га. Перебуваючи під постійною загрозою нових обстрілів, рятувальники загасили вогонь о 16:45. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

У гасінні пожежі було задіяно 3 одиниці техніки та 12 рятувальників ДСНС.