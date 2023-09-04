Порошенко зареєстрував законопроєкт про спрощене отримання статусу УБД

П'ятий президент України Петро Порошенко і депутати фракції "Європейська солідарність" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №9681 про спрощення отримання статусу учасника бойових дій.

"Уся процедура отримання статусу УБД має тривати не більше шести днів і проводитися в електронному вигляді", - йдеться в повідомленні пресслужби "Європейської солідарності".

Згідно із законопроєктом, підставою для отримання статусу учасника бойових дій є бойовий наказ командира відповідного військового формування про направлення в район проведення воєнних дій для безпосереднього виконання бойових завдань. Командир військового формування зобов'язаний не пізніше ніж у триденний строк надіслати такий наказ в електронному або паперовому вигляді до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Держатель Реєстру не пізніш як у триденний строк із дня надходження документа оформляє електронну особову картку, що містить унікальний персональний електронний ідентифікатор особи учасника бойових дій (QR-код). Цифрова картка невідкладно надсилається на мобільний телефон військовослужбовця та, за його бажанням, члена його сім'ї. Під час оформлення електронної особової картки УБД забороняється вимагати додаткові документи та інформацію від особи, на ім'я якої оформлюється така картка.

Персональний електронний ідентифікатор учасника бойових дій пред'являється для підтвердження права на користування гарантіями, передбаченими для учасників бойових дій та членів їхніх сімей.

За бажанням військовослужбовця Держателем реєстру також може бути надано посвідчення учасника бойових дій у паперовому вигляді.

Персональний електронний ідентифікатор та посвідчення учасника бойових дій мають однакову юридичну силу.

Моментом набуття статусу учасника бойових дій вважається момент створення особистої електронної картки учасника бойових дій.

Реєстр електронних особистих електронних карток учасників бойових дій є складовою Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

"Закон має захищати українських героїв. Понад 850 тисяч бійців, які досі не отримали посвідчення через складну заплутану бюрократичну процедуру, нарешті отримають свій заслужений статус. Тепер їм не доведеться стояти в довгих чергах, завантажувати командування та принижуватися, аби отримати папірець-дозвіл", - заявив Порошенко, коментуючи законопроєкт.

"Процедура має працювати на військовослужбовця, а не проти. Бійці мають отримувати УБД автоматично. За 6 днів з моменту отримання бойового розпорядження, без додаткових документів. Знаходячись навіть на фронті, електронно, у вигляді QR-коду, який матиме рівний статус із папервим посвідченням, яке можна отримати за бажанням. Для цього наша команда створила справедливий збалансований Закон, який має нарешті створити справедливу систему отримання УБД. Будемо битися за його прийняття. Бо українські воїни — пріоритет для усієї країни", - додав він.