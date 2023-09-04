Події

19:18 04.09.2023

Сили оборони протистоять противнику на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, наступають - на мелітопольському

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Сили оборони протистоять противнику на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, наступають - на мелітопольському

Сили оборони України за минулу добу успішно відбили наступальні дії противника на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, продовжують наступальні операції на мелітопольському, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 понеділка.

"Протягом доби відбулося 22 бойових зіткнення", - інформує Генштаб у фейсбуці.

Як повідомляється, на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На сіверському та слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. На куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Бударків Харківської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

"На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, Ямполівки та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів", - інформує Генштаб.

На бахмутському напрямку "наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів".

На авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії та мінометів низку населених пунктів.

"На мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки", - повідомляє Генштаб. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Вугледара. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Малої Токмачки, Оріхова, Роботиного, Степногірська Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. На херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Тягинки та Молодіжного. Артилерійським і мінометним обстрілам піддалася Бургунка Херсонської області.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться в повідомленні Генштабу.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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