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14:54 04.09.2023

Гуменюк про російські дрони на території Румунії: Ворог уже неодноразово використовував географічну особливість регіону

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Гуменюк про російські дрони на території Румунії: Ворог уже неодноразово використовував географічну особливість регіону

Керівник пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, коментуючи інформацію про детонацію російських дронів на території Румунії, зазначила, що ворог уже неодноразово використовував географічну особливість регіону, спрямовуючи дрони максимально близько до державного кордону.

"Справді, відстань там така невелика, що й похибка самого баражувального снаряда, яким є дрон-камікадзе, і бойова робота, і її наслідки можуть загрожувати сусідній країні. Ворог, знаючи це, не раз використовував таку географічну особливість цього регіону, спрямовуючи дрони саме максимально близько до державного кордону", - сказала вона на онлайн-брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform.

Вона зазначила, що цей факт було зафіксовано й було поінформовано країну-сусіда про те, що така небезпека існує.

"І ми констатували, ми зафіксували таке влучання. Тобто з нашого боку Україна як відкрита країна відкритої політики, відкритого інформування - ми, не приховуючи, все відверто поінформували. Далі реагування має бути від сусідньої країни", - наголосила вона.

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що українські прикордонники зафіксували детонацію двох російських безпілотників на території Румунії та поінформували через визначені канали зв'язку румунських колег про це. Наразі відповідь від румунської сторони не надходила.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи інцидент, заявив, що "це чергове підтвердження того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, а й безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО".

"Закликаємо партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав", - написав Ніколенко.

Теги: #дрони #ок_південь

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