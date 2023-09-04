Події

14:10 04.09.2023

Гуменюк про нічну атаку РФ по Одеській області: "Ворожий натяк" напередодні зустрічі Путіна з Ердоганом

1 хв читати
Гуменюк про нічну атаку РФ по Одеській області: "Ворожий натяк" напередодні зустрічі Путіна з Ердоганом

Масована нічна атака РФ по Одеській області - це ворожий "вогневий натяк" напередодні зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, заявила керівниця пресцентру Оперативного Командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Удар безпілотниками був спрямований по цивільній інфраструктурі Подунав'я, це південний регіон Одеської області, де ворогу не дає спокою продовження роботи "зернової ініціативи", незважаючи на те, що в глобальних рамках вона обмежена. Зрозумілим є такий ворожий "вогневий натяк", оскільки є передоднем світової події політичного рівня - зустріч диктатора країни-терориста та лідера Туреччини. Це, цілком імовірно, як спосіб впливу і певного шантажу, який росіяни дуже часто використовують", - сказала вона на онлайн-брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform.

В ОК "Південь" нагадали, що з 25 російських БПЛА 17 безпілотників було знищено, проте є влучання по цивільній інфраструктурі, яка "потенційно задіяна в "зерновій ініціативі".

Ердоган і Путін у понеділок проводять зустріч у Сочі.

Теги: #путін #обстріли #ердоган #ок_південь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:54 04.09.2023
Гуменюк про російські дрони на території Румунії: Ворог уже неодноразово використовував географічну особливість регіону

Гуменюк про російські дрони на території Румунії: Ворог уже неодноразово використовував географічну особливість регіону

08:46 04.09.2023
На Харківщині за добу в результаті ворожих обстрілів поранено мирного жителя

На Харківщині за добу в результаті ворожих обстрілів поранено мирного жителя

08:24 04.09.2023
У результаті обстрілів Херсонщини за добу одна людина загинула і п'ятеро поранено, включно з дитиною

У результаті обстрілів Херсонщини за добу одна людина загинула і п'ятеро поранено, включно з дитиною

08:11 04.09.2023
Один мешканець Донеччини загинув і ще трьох поранено в результаті ворожих обстрілів за добу

Один мешканець Донеччини загинув і ще трьох поранено в результаті ворожих обстрілів за добу

07:47 04.09.2023
Сили ППО знищили 17 ударних БПЛА над Одещиною під час нічної атаки, обійшлося без постраждалих

Сили ППО знищили 17 ударних БПЛА над Одещиною під час нічної атаки, обійшлося без постраждалих

07:40 04.09.2023
Уночі ворог атакував Одещину ударними БПЛА, є влучання в цивільну інфраструктуру, інформація про постраждалих уточнюється

Уночі ворог атакував Одещину ударними БПЛА, є влучання в цивільну інфраструктуру, інформація про постраждалих уточнюється

04:08 04.09.2023
Внаслідок ворожого обстрілу Сумщини пошкоджено п'ять приватних будинків - ОВА

Внаслідок ворожого обстрілу Сумщини пошкоджено п'ять приватних будинків - ОВА

00:16 04.09.2023
Президент Молдови засудила російські атаки на портову інфраструктуру Одещини

Президент Молдови засудила російські атаки на портову інфраструктуру Одещини

19:54 03.09.2023
Війська РФ здійснили чотири обстріли Нікопольського р-ну протягом дня, обійшлося без жертв

Війська РФ здійснили чотири обстріли Нікопольського р-ну протягом дня, обійшлося без жертв

19:10 03.09.2023
Унаслідок вечірнього обстрілу Херсонщини одна людина загинула і троє постраждалих

Унаслідок вечірнього обстрілу Херсонщини одна людина загинула і троє постраждалих

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Комісія ООН: На цьому етапі ми не дійшли висновку про те, що в Україні відбувається геноцид

Заступник голови Офісу президента Смирнов: Упевнений, що знайдемо компроміс в ефективній моделі трибуналу і підтримаємо рішення Генасамблеї ООН

Голова ВАКС: Прикро, що вчинок недоброчесного судді екстраполюється на весь суддівський корпус

Якщо подивитися на посади обвинувачених, очевидно, що політична приналежність і статус не впливають на рішення ВАКС - голова суду

Російські "Шахеди" здетонували на території Румунії, Україна просить у партнерів додаткові системи ППО та авіацію - МЗС

ОСТАННЄ

Судова реформа стосуватиметься оптимізації роботи ДСА та уніфікації стандартів юросвіти - заступник глави Офісу президента Смирнов

Україна має намір домовиться зі Словаччиною про безоплатне передання військової техніки - міжурядова угода

Комісія ООН: На цьому етапі ми не дійшли висновку про те, що в Україні відбувається геноцид

Роботу Великої палати Верховного Суду буде оптимізовано, критерії доброчесності уточнено - заступник глави Офісу президента Смирнов

Заступник глави ОП Смирнов: Хочеться сподіватися, що ситуація з корупцією у Верховному Суді стане каталізатором системних змін

НАЗК відкрило доступ до Реєстру корупціонерів

Заступник голови Офісу президента Смирнов: Упевнений, що знайдемо компроміс в ефективній моделі трибуналу і підтримаємо рішення Генасамблеї ООН

На Херсонщині в неділю постраждала дитина внаслідок російського обстрілу - ОВА

Міністри оборони НАТО зберуться в Брюсселі 12-13 жовтня

Держприкордонслужба України фіксувала детонацію двох "Шахедів" на румунській стороні, поінформувала про це колег

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА