Гуменюк про нічну атаку РФ по Одеській області: "Ворожий натяк" напередодні зустрічі Путіна з Ердоганом

Масована нічна атака РФ по Одеській області - це ворожий "вогневий натяк" напередодні зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, заявила керівниця пресцентру Оперативного Командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Удар безпілотниками був спрямований по цивільній інфраструктурі Подунав'я, це південний регіон Одеської області, де ворогу не дає спокою продовження роботи "зернової ініціативи", незважаючи на те, що в глобальних рамках вона обмежена. Зрозумілим є такий ворожий "вогневий натяк", оскільки є передоднем світової події політичного рівня - зустріч диктатора країни-терориста та лідера Туреччини. Це, цілком імовірно, як спосіб впливу і певного шантажу, який росіяни дуже часто використовують", - сказала вона на онлайн-брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform.

В ОК "Південь" нагадали, що з 25 російських БПЛА 17 безпілотників було знищено, проте є влучання по цивільній інфраструктурі, яка "потенційно задіяна в "зерновій ініціативі".

Ердоган і Путін у понеділок проводять зустріч у Сочі.