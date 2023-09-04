ЗСУ звільнили 3 кв. км на бахмутському напрямку минулого тижня

Українські захисники продовжують вести бої з окупантами на південному та північному флангах міста Бахмут Донецької області, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center у понеділок уранці.

"Минулого тижня було дуже гаряче в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озарянівки", - поінформувала Маляр.

За її словами, протягом минулого тижня там було звільнено 3 кв. км. Зазначено, що ЗСУ з початку контрнаступу на бахмутському напрямку повернули вже 47 кв. км. території.

Водночас, згідно з її інформацією, за останні кілька днів під час наступу на мелітопольському напрямку українські військові мали успіхи в районі Новоданилівка - Новопрокопівка.

"Збройні сили закріплюються на досягнутих рубежах", - повідомила вона.