Сили ППО за ніч знищили 23 із 32 запущених ударних БПЛА

У ніч проти понеділка сили протиповітряної оборони України знищили 23 ударні безпілотники із 32 запущених, які атакували Одеську та Дніпропетровську області, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в понеділок уранці.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ворожі ударні БпЛА", - йдеться в повідомленні в телеграмі.

Уточнюється, що противник атакував із південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ).

Атаку відбили за допомогою винищувальної авіації, зенітних ракетних військ і підрозділів мобільних вогневих груп Сил оборони України.