Окупанти завдали 78 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти протягом доби завдали один ракетний і 78 авіаційних ударів по території України, здійснили 47 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 6:00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗС України у фейсбуці.

Зазначається, що сьогодні вночі РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні застосувавши іранські ударні дрони "Shahed-136/131". Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється.

Противник завдав авіаційних ударів у районі Стрілечої та Чернещини Харківської області, Білогорівки Луганської області, Спірного, Веселого, Богданівки, Кліщіївки, Білої Гори, Озарянівки, Курдюмівки, Сєверного Донецької області, у районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області, а також у районах Антонівки, Миколаївки та Вільхівки Херсонської області.

Окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 88 населених пунктів у Сумській, Харківській, Чернігівській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Минулої доби Авіація сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та п'ять - по зенітно-ракетних комплексах противника. Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії вразили десять артилерійських засобів на вогневих позиціях і один зенітно-ракетний комплекс противника.