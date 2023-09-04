Події

06:59 04.09.2023

ЗС України продовжують наступ на мелітопольському напрямку, за добу відбулося понад 30 бойових зіткнень

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ЗС України продовжують наступ на мелітопольському напрямку, за добу відбулося понад 30 бойових зіткнень

Сили оборони України за минулу добу стримали наступ російських окупантів на авдіївському, мар'їнському та запорізькому напрямках, при цьому продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, протягом доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

"На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. (...) На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар'їнки Донецької області. (...) На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Приютного Запорізької області", - йдеться у зведенні Генштабу.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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