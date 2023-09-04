Внаслідок ворожого обстрілу Сумщини пошкоджено п'ять приватних будинків - ОВА

Російські окупанти 20 разів обстріляли прикордоння Сумської області, протягом минулого дня пролунало 137 вибухів, пошкоджено п'ять приватних будинків та приміщення агропідприємства, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА).

Зокрема, обстріляли Хотинську, Білопольську, Краснопільську, Зноб-Новгородську, Есманську, Свеську та Великописарівську громади.

Один приватний будинок та господарську споруду пошкоджено внаслідок артилерійського обстрілу (7 вибухів) Білопільської громади. Крім цього, росіяни здійснили мінометний обстріл по громаді (2 вибухи).

Тим часом вранці противник здійснив артобстріл із САУ по околиці міста Ворожба Сумського району, внаслідок чого пошкоджено чотири приватні житлові будинки та приміщення агропідприємства.

На Хотинську громаду ворог скинув один вибуховий пристрій за допомогою безпілотника та атакував із артилерії (4 вибухи).

По Краснопільській громаді зафіксовано гранатометні (ЗПГ та АГС) (19 вибухів), а також мінометні (13 вибухів) та артилерійські (2 вибухи) обстріли. До того ж, окупанти атакували громаду шістьма некерованими авіаційними ракетами (НАР), пролунало шість вибухів.

Великописарівська громада зазнала гранатометного обстрілу з АГС (48 вибухів), також росіяни провели обстріл з міномету (4 вибухи).

Зноб-Новгородська громада також постраждала від гранатометного обстрілу з АГС – зафіксовано 20 вибухів, тим часом по Есманській громаді противник вів обстріл з артилерії - пролунало дев'ять вибухів.

На територію Свеської громади окупанти скинули дві міни.